O lecție despre monetizarea modei din social media

ProductLead a plecat de la un concept inovator de marketing technology, prin care industria modei își poate monetiza și eficientiza prezența digitală.

Prin oferirea de soluții care pot crește rata de conversie și îmbunătăți imaginea vizuală a magazinelor online, ProducLead se diferențiază pe o piață în care digitalizarea joacă un rol tot mai important. Cum a reușit o idee românească să trezească interesul unui fond de investiții și al unor retaileri precum Collective, Douglas, Answear.ro, Pineberry și AFI Cotroceni, explică Alexander Stoica-Marcu, Chief Exponential Officer la ProductLead.me.

Care este povestea ProductLead, care au fost pașii de la idee la business?

ProductLead s-a născut în interiorul unei agenții de marketing și design, Evonomix, care era deja consolidată și lucra cu clienți care aveau venituri anuale de milioane de dolari. Însă niciodată nu am renunțat la inovație. Știam că singurul mod de a câștiga în marketingul digital, un mediu în plină expansiune, însă mereu volatil, este să lansăm soluții de ultimă oră.

ProductLead a urmat o viziune a unui ecosistem inteligent care să ajute branduri, industria de eCommerce și creatori de conținut pe social media. Având la bază un plan complex, a fost nevoie de o nouă echipă care să se ocupe de proiect. Astfel și-a câștigat independența compania ProductLead.

Între timp, serviciul nostru a atras atenția unui fond de investiții, Sparking Capital. Investitorilor le-au plăcut soluțiile noastre moderne și ne-au ajutat să creștem la o valoare a companiei de aproape un milion de euro. Acesta a fost punctul pe care am reușit să-l cucerim după doi ani de existență ProductLead.

Ce tipuri de servicii oferiți?

ProductLead este un ecosistem de soluții dedicat strategiilor de marketing de actualitate și are la bază patru tipuri de servicii.

Comerț vizual: cu siguranță vizualurile care prezintă produse în shop-urile online au un rol esențial în decizia vizitatorilor de a le cumpăra. Studiind pozele, oamenii își fac o impresie mult mai coerentă decât orice alt material ajutător.

Prin platforma noastră, intensificăm puterea vizualurilor folosind user generated content (conținut creat de utilizatori pe platforme sociale). Clienții noștri își pot construi galerii pe care le populează cu o selecție de imagini mult mai dinamice, în care personajele principale sunt produsele lor.

Mai mult, softul nostru generează pin-uri către produse pe care le inserează direct în imagini. Astfel, dacă vizitatorii doresc un anume articol vestimentar purtat de cineva din galerie, un singur clic îi trimite direct în pagina de comenzi online. În felul acesta, magazinele online își pot crește rata de conversie și își pot îmbunătăți magazinul online din punct de vedere vizual.

Analize inteligente: orice acțiune de marketing online pe care o întreprinzi își atinge potențialul maxim atunci când o și analizezi. Platforma ProductLead observă activitatea pe social media și o descompune în date. Astfel clienții noștri sunt la curent cu principalele interese ale audienței, locurile de unde sunt urmăriți, numărul de accesări, impresii, vizualizări și multe alte informații utile. Se pot analiza recurent conturile proprii de social media, competitorii și creatorii de conținut.

Automatizarea generării de imagini promoționale: o altă funcționalitate eficientă a platformei este un motor inteligent care creează ilustrații gata de folosit în campaniile de promovare. Utilizatorii încarcă imaginile originale, sugerează textul de marketing, iar tool-ul nostru le trimite variante de reclame sau postări optimizate pentru Instagram, Google, Facebook și alte platforme.

Omnichannel: experiența cumpărătorilor transcende digitalul în realitate. Strategiile noastre de omnichannel le ofertă suport în ambele dimensiuni. De exemplu, vizitatorii pot testa produse în magazin în timp ce vizualizează cum clienții brandului se bucură de ele dintr-o galerie de vizualuri ce rulează pe marile ecrane. Însă la ProductLead ne jucăm cu multe alte variante inedite de omnichannel.

Ce jucători sunt pe piață, cine oferă servicii similare?

Un lucru cu care ne mândrim este că platforma noastră este unică în România. Competitorii noștri sunt doar din afară și niciunul nu acoperă aceleași patru segmente integral. În nișa noastră activează nume ca Olapic, Curalate, Pixlee și Dash Hudson.

Am înțeles că ați fost printre finaliștii Fashion Innovation Award. Cum v-a ajutat experiența?

ProductLead s-a făcut remarcat la Fashion Innovation Award în 2019 în Elveția ca un ecosistem prin care industria modei își poate monetiza și eficientiza prezența pe Instagram. Pentru a ajunge aici, am prezentat soluția noastră de FashionTech în fața juriului în aprilie, la Lugano.

Timp de două zile, echipa noastră a vorbit cu reprezentați ai celor mai faimoase branduri de fashion: Gucci, Calvin Klein, Prada, Hugo Boss, Louis Vuitton, La Martina, Armani, Versace și mulți alții. Fiecare și-a arătat interestul pentru viziunea noastră. Am purtat discuții despre industria modei și am aflat direcțiile în care se îndreaptă.

Experiența ne-a ajutat foarte mult să ne validăm recunoașterea internațională și să ne creăm contacte în această piață. Legăturile s-au păstrat și încă lucrăm să încheiem parteneriate de durată.

Cum poate social media să crească vânzările unui brand, se pot cuantifica hashtag-urile?

Datorită apariției unui nou val de instrumente martech precum ProductLead, companiile au oportunitatea de a folosi platforme sociale drept canale principale de marketing. Poți foarte ușor să creezi reclame în social media, să povestești despre avantajele produselor tale, să colaborezi cu proprietarii de conturi cu o mare comunitate în spate să-ți recomande produsele și multe alte strategii.

Hashtag-urile sunt extrem de utile în crearea și urmărirea campaniilor de Instagram. Frumusețea lor constă în faptul că oricine poate crea noi hashtag-uri pe loc. Cea mai eficientă strategie este să aloci un cod unic unei singure campanii. Acesta va aduna toate mențiunile în același loc. Platforma noastră duce analiza hashtag-urilor mai departe de atât. Rapoartele noastre descoperă cele mai eficiente hashtag-uri, evoluția lor pe anumite perioade și multe alte date utile.

Circulă o mulțime de date, cum pot retailerii să aibă acces la ele și, mai departe, să le traducă în profituri?

La ora actuală, există o mulțime de informații pe care le poți procesa. Toate companiile au acces la datele lor, însă cea mai grea sarcină este să le monitorizezi. Din cauza volumului mare de informații, ar fi necesară o întreagă echipă care să se ocupe doar de rapoarte despre activitatea din social media.

ProductLead intervine aici cu o soluție de automatizare și analizare a datelor. Nu numai că livrăm periodic rapoarte, dar le și interpretăm în direcții utile pe care companiile le folosesc pentru a-și îmbunătăți prezența în online.

De exemplu, echipați cu cunoștințele acumulate din analiza noastră, partenerii pot redirecționa bugetul în punctele-cheie care au adus cel mai mare profit în ultimele luni. Sau pot crea campanii noi care să țintească exact interesele audienței și să le pornească în momentele de mare trafic pe contul lor. Când un brand își înțelege clienții și face pași în această direcție, atunci compania își maximizează profitul.

Toată lumea vorbește despre omnichannel. Ce soluții aveți în zona aceasta?

Am avut parte de proiecte foarte palpitante în jurul soluțiilor noastre de omnichannel. Acest concept înseamnă de fapt folosirea concomitent a mai multor tipuri de canale, atât virtuale, cât și reale, pentru a ajunge la consumatori.

Prin omnichannel, am reușit să proiectăm fascinația digitalului în cotidian. Pe partea aceasta, am lucrat cu branduri de beauty și festivaluri de muzică. Am construit un sistem de ecrane integrat pe scene de festival, în locuri publice cu trafic intens și în magazine pe care se succede o selecție de vizualuri creative cu mesaje puternice.

Însă cel mai ambițios proiect a fost de departe Samsung Live Museum. Împreună cu Samsung, am modernizat ideea de muzeu pentru o noapte printr-o galerie live în cadrul festivalului Noaptea Muzeelor. În loc de tablouri recunoscute, am transmis în timp real pe ecrane pozele postate pe social media sub anumite hashtag-uri.

Cu alte cuvinte, prin omnichannel, am transformat publicul Samsung în artiști. Această reușită îmbunătățește enorm relația dintre un brand și audiență.

Cum ar putea folosi producătorii de confecții soluțiile ProductLead? Cum i-ar ajuta?

Industria textilă se conectează cel mai rapid cu publicul său prin aspect, iar ProductLead lucrează intens la perfecționarea comunicării vizuale. Astfel descoperim o potrivire profesională extrem de compatibilă. Studiile arată că 92% din clienți au mai multă încredere în conținutul generat de useri decât în clasicele reclame ale producătorilor.

Deocamdată, firmelor B2B le recomandăm o soluție nișată pe tipul lor de afacere care analizează tendințele de modă pe piață. Astfel, pot lucra doar la acele concepte care au cele mai mari șanse de a ajunge în vogă.

Întreaga suită de soluții ProductLead se adresează acelor producători care și-au creat propriul brand de fashion, care conduc deja un canal de eCommerce și care sunt activi în social media. Spre exemplu, prin platforma ProductLead pot fluidiza relația cu vizitatorii site-ului instalând o galerie de vizualuri cu focus pe produsele lor, extrase de pe canalele de socializare.

Ceea ce e special la aceste imagini sunt pin-urile. Când utilizatorii sunt atrași de un articol surprins în aceste poze, ei pot intra direct pe pagina de produs apăsând pin-ul. Prin această soluție, rata de conversie crește în medie de patru ori mai mult în online.

Cuplând această funcționalitate nouă pe piața din România cu celelalte segmente ale noaste de analiză, generare automată de vizualuri și omnichannel, producătorii de confecții vor beneficia de un ecosistem inteligent de martech.

Acesta generează o recunoaștere mai mare a companiei în rândul audienței țintă, stilizează brandul în online, creează autenticitate, automatizează sarcini care necesită foarte mult timp de lucru, perfecționează campanii promoționale și monitorizează schimbările din industrie. Toate aceste avantaje duc la dezvoltarea companiei pe partea financiară și a relației sale cu clienții.

Customer experience este unul dintre principalele motoare ale dezvoltării retailerilor. Cum se poate îmbunătăți cu ajutorul vostru?

ProductLead pune mare preț pe relația companie-clienți. Suntem de părere că în ziua de azi consumatorii își aleg brandurile și nu invers. De aceea promovăm strategii prin care companiile se prezintă în online în mod transparent și autentic.

În primul rând, cumpărătorii au parte de o experiență inedită prin galeriile interactive de pe care se pot comanda produsele vizualizate. În lipsa acestei scurtături artistice, vizitatorii online trebuie să identifice manual articolul care i-a inspirat din liste cu sute de produse. Puțini au răbdarea de a duce până la capăt căutarea.

În al doilea rând, motorul ProductLead care generează automat imagini promoționale este o modalitate foarte ușoară de a ajunge în atenția clienților în mod natural. Având zilnic pregătite materiale de calitate pentru reclame, postări și stories, brandurile întrețin cu ușurință interacțiunea cu audiența lor.

Identitatea companiei evoluează sub ochii consumatorilor în cadrul conturilor oficiale de social media, iar clienții ajung să se identifice cu brandul. Astfel, relația se menține organic, fără a apela la tehnici agasante sau agresive.

Citat:

Rata de conversie medie a magazinelor online românești a ajuns în 2018 la 1,53%