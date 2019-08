Dames - doi producători din Iași au lăsat lohn-ul pentru producția proprie

Simona și Aurelian Ciobotaru sunt doi producători de confecții din Iași care au început, în urmă cu zece ani, să lucreze în sistem lohn pentru branduri internaționale precum Jack Wills, Lipsy, LineaFashion, Asos, Debenhams sau Urban Outfitters. La scurt timp însă și-au dat seama că viitorul industriei textile îl reprezintă producția proprie și în 2013 au lansat brandul Dames. În prezent, cei doi producători își relansează brandul și țintesc să-i crească producția la peste la 70% din capacitatea totală a fabricii din Iași.

Ca orice producător de confecții aflat la început de drum, soții Ciobotaru, prin firma pe care o dețin - All Cio Invest - au început să producă în sistem lohn pentru mai multe branduri internaționale. Viziunea antreprenorială și experiența dobândită în urma colaborării cu branduri mari de fashion i-au determinat să înceapă primii pași în producția proprie.

Brandul propriu de îmbrăcăminte Dames nu a apărut însă peste noapte, deși față de alți români care au și producție proprie pentru piața locală dezvoltarea a durat mai puțin, în cazul soților Ciobotaru Dames prinzând contur în 2013. În acest timp, au început să colaboreze cu rețele de hypermarketuri din țară, precum Carrefour, Cora sau Selgros, pentru care au produc articole de îmbrăcăminte sub marcă privată, parteneriate care se mai desfășoară și în prezent.

“Dames a apărut practic din dorința de a oferi o alternativă confortabilă, accesibilă și calitativă la piață actuală de îmbrăcăminte pentru femei. Ideea a fost a soțului meu, Aurelian, care a avut convingerea că putem face lucruri mai bune și la prețuri accesibile pentru toate doamnele care doresc să fie în pas cu modă. Eu și soțul meu facem parte din noua generație de antreprenori români și sunt mândră că ne desfășurăm activitatea în inima Moldovei, în județul Iași. Parcursul nostru antreprenorial a implicat și acțiuni de furnizare de stocuri pentru unele rețele de hypermarketuri, alături de dezvoltarea unui magazin propriu la fabrică. Pas cu pas, am ajuns și la strategia de vânzare online, pe care o desfășurăm în prezent prin magazinul www.dames.ro”, povestește Simona Ciobotaru.

În momentul de față, în fabrica All Cio Invest din Iași lucrează 190 de angajați, designeri, modelieri și croitori. În ceea ce privește producția, munca în sistem lohn s-a diminuat considerabil de-a lungul timpului, însă nu definitiv, fiind cunoscute dificultățile producătorilor români de a se susține doar din producția și comercializarea brandului propriu. În prezent, producția pentru brandul Dames reprezintă până în 70% din capacitatea totală a fabricii, iar pe viitor cei doi antreprenori intenționează să crească acest procent.

“Cred că și industria textilă românească trece printr-o transformare și că asistăm deja la o nișare a lohn-ului în țara noastră. Lohn-ul în România depinde mult de clienții europeni. Sunt destule brandurile din Europa care își reorientează capacitățile de producție spre zonele limitrofe ale continentului din motive de costuri, dar costul de fabricație redus nu mai are aceeași putere de convingere. Cred că este extrem de important că atunci când lucrezi în lohn să încerci să oferi ceva mai mult decât forță de lucru și doar atât”, spune Simona Ciobotaru.

Un alt atu al pieselor din portofoliul Dames este reprezentat de experiența soților Ciobotaru în producția de articole vestimentare cu imprimeuri digitale. Cochetând cu nișa tailormade și made-to-measure, proprietarii le pun la dispoziție clienților posibilitatea de a-și alege imprimeul preferat, sub consilierea modelierilor și designerilor Dames, urmând că acesta să fie ulterior randat pe articolul preferat.

Repoziționarea și planurile Dames

Tot în 2013, odată cu lansarea brandului Dames, cei doi producători au decis să amenajeze și un magazin de desfacere chiar în incinta fabricii. În urmă cu doi ani, au început să investească și în zona de online, în magazinul dames.ro, și să-și optimizeze vânzările online.

2018 le-a adus vânzări de peste 8 milioane de lei, iar pentru 2019 cei doi producători estimează o creștere exponențială. Vânzările din magazinul propriu reprezintă cel mai mult, iar cei doi producători iau în calcul să deschidă magazine și în alte orașe din țară în viitor. Însă focusul în prezent este creșterea ponderii de vânzare din online. “Așadar am alocat un buget special pentru rebrandingul Dames și promovarea Dames Premium Collection”, explică Simona Ciobotaru.

Anul acesta, cei doi antreprenori au hotărât să-și repoziționeze marca de îmbrăcăminte prin lansarea unei colecții pe segmentul premium, atacând astfel o nișă de business în care clientela preocupată de ținute office și smart casual apela la jucători precum Nissa ori Ștefănel.

“Gusturile româncelor sunt variate, competiția este acerbă pe piața de fashion, prin urmare repoziționarea Dames, prin lansarea Dames Premium Collection, a venit că o decizie firească pentru fidelizarea nișei noastre de public. Ne-am focusat pe o mai mare calitate a țesăturilor, cât și pe o experiență de shopping cât mai plăcută pentru clienții noștri, care s-a tradus și în modalitatea de împachetare și livrare a produselor. De asemenea, am încercat să le oferim clientelor noastre un plus al acestei experiențe emoționale de cumpărături la superlativ prin intermediul sfaturilor de modă de pe canalele noastre social media ori de pe blogul Dames. Nu am lăsat nimic la voia întâmplării, chiar dacă acest lucru a însemnat un efort sporit pentru noi – când ești producător, spre deosebire de reselleri, trebuie să produci nu doar piesă vestimentară, ci și expresia acesteia de promovare – fotografia conceptuală de produs, strategie de marketing și vânzare etc”, spune Simona Ciobotaru.

Designerii Dames descriu creațiile din suita Dames Premium Collection drept piese orientate spre femeia ocupată, hotărâtă, informată, care vrea să fie mereu o apariție îngrijită. Alegerea pieselor din colecție este strâns legată de tendințele internaționale, de la croială, material, cromatică și până la stil și asortare.

Publicul-țintă al brandului sunt femeile din zona urbană, cu vârsta între 25 și 55 de ani, studii medii și superioare, venituri peste medie, în pas cu trendurile în modă, preocupate de un raport corect stil-preț-calitate.

Prețurile variază între 200 și 600 de lei per articol, iar investiția totală estimată de proprietari pentru această lansare se ridică la 50.000 euro, incluzând cheltuielile de producție și costurile de marketing și publicitate.

"România și producția românească de modă sunt pe un trend ascendent și ne dorim să ținem pasul cu aceste statistici. În 2018, piața românească de modă online a depășit 2,88 miliarde de lei, iar interesul românilor pentru brandurile românești, produse în țara lor, este la cote maxime. Citeam deunăzi un studiu din care reiese că 91% dintre români își doresc să cumpere produse vestimentare realizate în România, dar 62% dintre aceștia nu știu în ce magazine le găsesc. Prin urmare, ne dorim să conectăm, la nivelul strategiei noastre de branding și vânzare, prezența în online cu posibilitatea clientelei de a testa, purta, încerca creațiile noastre în magazinul Dames. Deocamdată, ne rezumăm la a crea această conexiune în regiunea Moldovei și să plusăm și pe apropierea nestingherită de client în online, dar cred că pe viitor va reprezenta cu siguranță un punct focal pentru noi, posibil chiar în planul de afaceri începând cu 2020." (Simona Ciobotaru)

Confom unui studiu glami.ro, 93% dintre români ar cumpăra produse vestimentare realizate de designeri și branduri locale, 47% dintre aceștia cumpărând cel puțin un articol vestimentar realizat de designeri locali în ultimul an.

Producţia proprie înseamnă costuri mai mari pentru producători - investiţii, salarii, cheltuieli cu administrarea, însă şi un control mai bun al businessului şi al producţiei, un segment-cheie pentru un brand de modă.