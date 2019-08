Un sfert de veac de GALA UAD FASHION DESIGN

Un sfert de veac s-a scurs de la prima ediție a Galei absolvenților de modă UAD Cluj-Napoca. În cifre, 25 de generații însemnând peste 700 de absolvenți creativi pasionați de lumea modei aflați la un moment dat la început de drum, la cea mai potrivită vârstă pentru vise și planuri curajoase. Ocazia nu a fost trecută cu vederea, ci a fost sărbătorită în cadrul unui show profesionist, așa cum ne-au obișnuit organizatorii Galei, în frumoasa clădire a Teatrului Național din Cluj-Napoca, ce poartă amprenta arhitecturii baroc-rococo, într-o ambianță amintind de secole trecute completată cu un setting contemporan.

Prof. univ. dr. Elena Basso Stănescu și conf. univ. dr. Lucian Broscățean au fost din nou trup și suflet alături de absolvenții de licență și master, care au muncit pentru cel mai important examen al lor de până acum. Evenimentul este cel mai prestigios din peisajul învăţământului universitar artistic din România, deoarece reunește alături de absolvenți, jurnaliști reprezentând cele mai importante publicații din domeniu, bloggeri, influenceri, o mulțime de parteneri și sponsori, precum și jucători din industrie.

Fiecare absolvent și-a spus propria poveste prin intermediul veșmintelor, încercând să transmită emoție și cuprinzând în câteva piese un univers propriu și personal. Unii au intelectualizat mai mult, alții au văzut hainele în context hedonist, iar teme precum feminitatea, individualitatea, tradiția, spiritualitatea s-au regăsit printre inspirațiile colecțiilor din acest an. Am observat și o tentă ușor întunecată a multor colecții, cu trimiteri la vrăjitorie, urâțenie, întuneric, mister, surprinzător pentru o perioadă în care accentul se pune pe reuse/renewable/upcycle și recunosc că mi-ar fi plăcut să văd mai multă lumină în conceptele lor. Este destul de îngrijorător climatul acesta pesimist la o generație atât de tânără, probabil că asupra conștiinței și imaginarului lor își pun amprenta toate problemele care cutremură planeta, de la încălzirea globală la conflicte interumane sau schimbările prin care trece însăși industria modei, ale cărei fundații se zguduie din temelii odată cu dezvoltarea tehnologică și cu rapiditatea incredibilă în care se desfășoară toate. Oricum ar fi și orice le-a influențat colecțiile, nu li se poate reproșa lipsa de implicare. Fiecare a dat tot ce se putea, iar aici este și meritul mentorilor lor dna Basso Stănescu și Lucian Broscățean, pe care se sprijină întreaga structură a sistemului formării de modă din Cluj-Napoca.

Licență

Alina Damșa - Duality

Într-o colecție teatrală, în care manechinele au defilat cu peruci în două culori, pentru a întări ideea principală de dualitate, Alina Damșa s-a inspirat din elemente amintind de opulență, unicitate și individualism.

Mădălina Mihalcea - The Front Row

Colecția este o reflecție asupra feminismului, a statutului social al femeii începând cu Primul Război Mondial. Mi-a amintit de Amelia Earhart și de primele femei care încercau să-și depășească o condiție impusă de societate, luptând pentru pasiunile lor. The Front Row, titlul colecției, nu este o trimitere la prezentările de modă, ci la primele rânduri de soldați trimiși spre sacrificiu în războaiele lumii, de aici influența utilitară și caracterul militar al hainelor, în culori terne, griuri și negru. S-a desprins totuși un aer sensibil din această colecție, prin tăietura largă a mânecilor și croiala elegantă, îngrijită.

Emoke Bene - Essential

Emoke s-a inspirat din filosofia și estetica minimaliste, pe păstrarea esenței și pe puritate și lumină. Piesele de bază precum sacoul, fusta-creion, pantalonul clasic, capa, cămașa au fost reconfigurate într-un mod nou, eliminând și redimensionând unele elemente. Formele și volumele create au fost inspirate de arta și arhitectura minimaliste, iar paleta folosită a fost una restrânsă pentru a nu abate atenția de la croiala hainelor.

Paula Popa-Tuns - Tightlaced Hedonism

Conceptul său vizează încorsetarea omului și în special a femeii. Elementele de la care a pornit sunt fetișul, plăcerea hedonistă, eliberarea, dar în juxtapunere cu constrângerile, suferința și austeritatea. Manechinele au defilat purtând voaluri pe față și hamuri care să le restricționeze vorbirea, iar construcțiile hainelor au combinat texturi mate cu texturi transparente. Corsetele și harnașamentele din piele au dorit să inducă ideea de încătușare, în timp ce materialele fluide și plisate au reprezentat sensibilitatea interioară.

Melisa Mocanu - Alter Ego

Colecția sa pornește de la dualitatea bine/rău, alb/negru, de la contraste în general, și caută ideea de echilibru în reprezentarea modului de îmbrăcăminte al ambelor sexe, tot mai permisiv. S-a mers pe jachete oversized, streetwear, pe colanți perforați, mâneci alungite și gulere foarte înalte. Buzunarele sunt mari, utilitare și aplicate pe exterior, mergând pe ideea de materialitate.

Cerasela Nicoară - Industrious

A fost una dintre cele mai versatile colecții ale absolvenților de licență și printre preferatele mele. Integrând concepte precum funcțional și versatil, tema colecției pornește de la cercetarea uniformei industriale și modul în care aceasta a inovat moda contemporană. Piese clasice precum pantalonul au fost transformate în haine cu caracter util de uniformă. S-a folosit color block, culori puternice precum portocaliu, verde neon și nuanțe de albastru, iar piesele au cuprins și corzi, chingi și elemente de prindere folosite în construcțiile utilitare.

Sima Elenys - Codex 0

Elenys a plecat de la expresia vieții, a iubirii, a unei personalități fără ego. Cuvinte-cheie precum viață, iubire, moarte se unesc armonios generând motive simbol.

Mariana Pădurariu - Feminitate

Conceptul pornește de la ideea de vintage, de monocromie, de forme geometrice, de transformare a femeii prin durere.

Alexandra Todoran - Manifest senzorial

Proiectul a pornit de la pasiunea pentru muzică a Alexandrei, de la ideea de multisenzorial, de la contopirea individului în mulțime. Cuvinte-cheie precum instinct, experiment, esență au compus o altă colecție intelectualizată dintre cele ale absolvenților de licență de la Cluj.

Nistor Alexandra - Memorie afectivă

Alexandra a pornit de la identitatea conștiinței umane, cu focus pe memorie, identitate, interiorizare, care au trimis-o către ideea de memorie afectivă. O colecție complicată, ca și conceptul de la care pleacă.

Camelia Fodor - When our lips touch, you'll die a little death

Colecția propune o investigare a riturilor de trecere, precum și traducerea lor vizuală în modă. Se pleacă de la romanul lui Marry Shelley Frankenstein, cu teme precum romantismul, singurătatea, neînțelegerea de către alții, monstruozitatea, antitezele. O colecție teatrală, în care privirea este captată de accesoriile pentru cap înflorate, din romane cu domnițe și prinți.

Daniel Gavrilă - Yevila

Influențele sunt clar conturate aici: se pornește de la perioada barocului, care dă și volumetriile spectaculoase și ideea de mister, dramatism. Cu toate că această perioadă este cunoscută mai ales prin fastul impresionant, Daniel se oprește la aspectele sale din umbră, precum lipsa de igienă a vremurilor care a dus la îmbolnăvirea populației.

Tudor Halațiu - Lux Lumen

Se merge pe o estetică renascentistă, plină de dramatism, care cuprinde și o zonă religioasă. Cuvintele-cheie sunt lumină, aură, evoluție, opulență. Tudor se folosește de țesături bogat ornamentate, specifice unei perioade intens creative și spirituale.

Master

Vlad Cheregi - Forget Me Not

Poluarea planetei și problematica reciclării au fost temele folosite de Vlad în dezvoltarea colecției sale. S-a folosit de print digital, de plastic reciclat sau de materiale high tech pentru a exprima ideea necesității schimbării mentalului colectiv față de felul în care ne folosim de resursele planetei. Colecția a transmis un mesaj extrem de actual și vizual.

Corina Cigodaru - Chernobyl

Și Corina a reușit o colecție bine închegată, plecând de la accidentul reactorului nuclear din Cernobîl, care încă mai trezește temeri privind un viitor incert. Radiațiile, toxicitatea, eroarea au fost idei transpuse prin alegerea unor galbenuri tari, ca și a stilului utilitar care răzbate prin stilul ținutelor. Colecția îndeamnă spre un comportament responsabil față de mediul înconjurător.

Cătălina Culda - Not for the fake

Absolventa de master a avut un concept actual, pe care l-a transpus bine în vestimentație. Se pleacă de la ideea de acceptare socială de care oamenii au nevoie, dar care îi poate duce în situația de a se pierde pe sine, de la vanitate, falsitate și dualitatea unei societăți în care imaginea este mai importantă decât realitatea.

Mădălina Buzaș - The Gateway to Ugly

Se pleacă de la ideea de încordare și coșmar pentru a evada într-o realitate alternativă, nonconformistă. Mădălina se folosește de o paletă coloristică întunecată, cu o singură excepție de galben care aduce puțină lumină doar pentru a evidenția și mai acut senzația de nonconformism.

Alexandra Grăjdeanu - Doublethink

Reperele sale sunt romanul "Minunata lume nouă" al lui Aldoud Huxley și ideea de reinterpretare a societății pe baze superficiale și consumeriste, în care totul este hedonistic și nimic nu are esență. O distopie de care ne temem, dar ale cărei rădăcini se văd și în societatea contemporană.

Ionela Barna - Bad Omen

Combinația dintre diverse proporții și detalii expresive, folosirea unor soluții inovatoare la nivel de croi și piese ușoare, confortabile, compune o colecție ale cărei cuvinte-cheie sunt percepție, cinism, ego, mitologie, de rău augur.

Andreea Aldea - Pagan Rituals

Din nou referințe precum păgânism, rutualuri oculte, mitologii nordice, pentru o colecție contemporană, în care predomină negrul, pielea, latexul, catifeaua, plasa și ideea de armură, de corset viking.

Ariana Spin - The Course of Hysteria

Și Ariana investighează istoria controversată a vrăjitoarelor și influența poveștii lor în cultura contemporană. Referințele sale pleacă de la vrăjitoarele din Salem și ajung până la feminismul actual, trecând prin teme precum cenzurarea, discriminarea, manipularea și oprimarea femeilor.

Andrada Oprean - Ephemeral Patterns

Andrada pleacă de la diferențele vizuale, culturale și sociale dintre arta renascentistă și cea contemporană, cu referințe la picturile lui Hieronymus Bosch, în mod special cele legate de cosmogonia care descrie natura omului și a universului. Colecția explorează lumea suprarealistă a pictorului, dar o aduce în prezent.

Adriana Cerghizan - Atomic Cocktail

Ideea colecției a pornit din dorința sa de a explora piesele vestimentare tradiționale japoneze, precum și hainele secolului al XVI-lea și anii '40-'50. Piesele sunt hibridizări între kimono și trenci, între rochii de zi și cocktail, iar mânecile secolului al XVI-lea sunt reinterpretate prin print digital și tăiere pentru efectele vizuale deosebite.

Evelyne Lorincz - Femme D'Interieur

Colecția sa vorbește despre feminitate și romantism, în color block-uri vii, puternice, plecând de la arta modernă, abstractă, postmodernism și art nouveau. O colecție bine închegată, cu printuri pentru o impresie vizuală de durată pentru privitori.

Kiss Gyongiver - Le Temps Perdu

Preferata mea a fost colecție lui Kiss, cel mai bine structurată și cea mai fidelă conceptului de la care a plecat. Pornind de la romanul lui Proust, colecția sa este o poveste frumoasă despre memoria involuntară, în care aceasta se activează de la ciocolată, forma materializată a acesteia fiind ambalajul. Kiss interpretează experiențe personale trecând prin istoria costumului și ilustrațiile de modă. Toate imprimeurile acestei colecții aparțin autoarei, care a avut inițial în jur de 90 de modele diferite. Cele care au rămas au fost selectate de profesori, după cum mi-a explicat, pentru că ei i-ar fi fost prea greu să aleagă, fiind vorba de experiențe și amitiri personale.

Box

Colecțiile de licență prezentate pe podium au aparținut absolvenților (în ordinea intrării):

ALINA DAMȘA, MĂDĂLINA MIHALCEA, EMOKE BENE, PAULA POPA-TUNS, MELISA MOCANU, CERASELA NICOARĂ, ELENIS SIMA, MARIANA PĂDURARIU, ALEXANDRA TODORAN, ALEXANDRA NISTOR, CAMELIA FODOR, DANIEL GAVRILĂ, TUDOR HALAȚIU

Coordonatorii colecțiilor de licență: prof. univ. dr. Elena Basso Stănescu și conf. univ. dr. Lucian Broscățean

Box

Colecțiile de master prezentate pe podium au aparținut absolvenților (în ordinea intrării):

VLAD CHEREGI, CORINA CIGODARU, CĂTĂLINA CULDA, MĂDĂLINA BUZAȘ, ALEXANDRA GRĂJDEANU, IONELA BARNA, ANDREEA ALDEA, ARIANA SPIN, ANDRADA OPREAN, ADRIANA CERGHIZAN, EVELYNE LORINCZ, GYONGYVER KISS

Coordonatorii colecțiilor de master: prof. univ. dr. Elena Basso Stănescu și conf. univ. dr. Lucian Broscățean