Designerul Lavinia Dîrgău bate palma cu industria

Lavinia Dîrgău este unul dintre puținii designeri care au ales calea colaborării cu fabrici producătoare. Nu pentru că nu ar fi și alții dornici să facă acest pas, ci din cauză că nu există interes din partea producătorilor. În ultima vreme însă, lucrurile par să se schimbe în bine.

Mi-au stârnit curiozitatea rochiile frumoase ale Laviniei, pe care le-am descoperit pe Linkedin. Nu mică mi-a fost mirarea când am aflat de colaborările ei cu branduri locale precum Uniconf sau Guara, iar mai recent cu un nou label, La Donna. Să îndrăznim să sperăm într-o așezare a regulilor pieței, în care designerul face design, iar producătorii nu copiază hainele altora, ci propun colecțiile proprii? Aflăm de la Lavinia că se fac pași timizi în această direcție, dar mai e cale lungă până când piața va aprecia cum se cuvine creația și-i va da o șansă...

Ai absolvit UAD Cluj sau cum ai ajuns să faci creație de modă?

Din vremea copilăriei am fost pasionată de artă, iar din momentul în care am învățat să scriu am început să și desenez. Am făcut liceul de arte plastice la Bistrița, secția pictură și am absolvit UAD Cluj- secția design vestimentar - facultate și masterat.

Observ că ai ales niște colaborări cu zona de producție, Uniconf și Guara. Cum au fost experiențele, ce-ai învățat din fiecare?

Experiența cu zona de producție nu a fost deloc ușoară. În momentul în care am terminat facultatea aveam cunoștințe minime legate de partea tehnică sau producție. Facultatea ne orientează să ne dezvoltăm mai mult latura artistică, însă în producție lucrurile stau altfel.

Practic, după ce am terminat facultatea am avut oarecum un șoc, deoarece mi-am dat seama că e destul de greu să mă angajez ca designer vestimentar în România și a fost nevoie să bat la multe uși pentru a primi o șansă în acest domeniu. Prima șansă mi-au acordat-o cei de la Knox, care m-au primit fără pic de experiență. Astfel, primele produse pe care le-am creat au fost tricouri și articole sport.

“Guara” a fost una dintre cele mai marcante experiențe, aș putea spune. Am început destul de devreme colaborarea cu ei și nu aveam foarte multă experiență în domeniu. A fost o perioadă grea, în care am avut foarte mult de învățat într-un timp scurt, însă cred că a fost și cea mai importantă în dezvoltarea mea. Practic, aici mi-am pus bazele în domeniu. Colaborarea cu Uniconf a venit când deja aveam experiență și lucrurile s-au derulat mai ușor.

Provocarea cu ei a fost să dezvolt două linii noi, o colecție de homewear și una de activewear.

Din ambele colaborări am învățat foarte mult despre piața din România și produsul vandabil pentru această piață.

Care mai este rolul designerului în contextul actual? Este apreciată creativitatea în România?

Rolul designerului este foarte important din punctul meu de vedere, însă din păcate în România această muncă nu este apreciată la adevărata sa valoare. Salariile sunt destul de mici și extrem de demotivante, iar atribuțiile unui designer ies de cele mai multe ori din schema standard.

Ce mă surprinde însă în mod plăcut este faptul că tot mai multe firme producătoare de textile își angajează designer și cred că acest lucru încurajează dezvoltarea în această zonă.

Este un domeniu încă subapreciat și, din păcate, mulți producători preferă să facă tot ei și munca designerului sau achiziționează produse din afara țării pe care le copiază.

Mă îngrijorează un pic direcția pe care o ia industria textilă la noi și cred că e nevoie de o schimbare. Marii producători de textile care au pătruns în țară nu ne fac o favoare, iar nouă nu ne e deloc ușor să ținem pasul cu ei.

Te-ai gândit să-ți înființezi propriul brand, vezi un viitor acolo sau mai degrabă în colaborări cu alți retaileri/branduri?

M-am gândit și la ideea înființării propriului brand, și acum câțiva ani am avut o tentativă de genul acesta, însă nu aveam experiență în domeniu la momentul respectiv și m-am lovit de foarte multe probleme pe care nu am reușit să le rezolv.

Actualmente mă simt împlinită în varianta colaborării cu branduri. Aici am dobândit și cea mai mare experiență pe care vreau să o valorific la maximum.

Ai avut experiențe creative cu alte domenii, home deco, ilustrație?

Experiențe creative cu home deco nu am avut încă, deși e un domeniu care mă atrage și văd o dezvoltare destul de serioasă în România în ultimii ani. Poate la un moment dat o să fac un curs de specializare, voi vedea.

Ilustrații grafice fac tot timpul atunci când creez schițele. Practic, acesta este modul meu de expresie și cochetez și cu zona de grafic design.

Cum a fost cel mai recent proiect, cu brandul La Donna, ce ai făcut pentru ei?

Proiectul cu brandul La Donna a fost foarte interesant. A fost un pic diferit față de zona cu care eram obișnuită și la început a fost o provocare. Am realizat mai multe colecții pentru ei, pentru liniile “Pret-a-Porter” și “Luxury” și mi-a plăcut colaborarea cu ei deoarece sunt mai curajoși decât restul colaboratorilor cu care am lucrat. Am avut ceva mai multă libertate de expresie și am testat foarte multe produse noi lucrând la ei.

Ce te inspiră, care este direcția ta estetică? Ce designeri urmărești?

Mă inspiră natura, orașele, arhitectura. Îmi place foarte mult să călătoresc și cred că pentru mine e cea mai bună formă de deconectare și inspirație.

Urmăresc foarte mult și tendințele internaționale și îmi plac foarte mult colecțiile caselor de modă Chanel, Dior, Valentino, Elie Saab, Giambattista Valli. Particip uneori și la târgurile internaționale de țesături precum Premiere Vision sau Milano Unica.

Dar dintre designerii români, există vreunul pe care ai putea să-l iei de model?

Din România îmi place foarte mult Maria Lucia Hohan. I-am urmărit colecțiile încă de la debut și îmi place în cotinuare ce face.

Ce planuri & proiecte ai pentru acest an?

Anul acesta am câteva proiecte în desfășurare cu cei de la Uniconf, unde dezvolt în continuare produse noi pentru linia de activewear și homewear, iar cu La Donna va trebui să mă ocup de colecția de produse “Pret-a-porter” și gama ”Luxury” pentru sezonul toamnă-iarnă.

Mi-am mai propus să mă perfecționez pe partea de ilustrații de modă și graphic design, unde aș vrea să învăț niște programe noi și mă gândesc destul de serios să lansez și o colecție proprie.