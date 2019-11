Aura Oradea și-a construit fabrică nouă

Aura Oradea a rămas unul dintre puținii producători de pasmanterie din țară, dar un management chibzuit a reușit să-i asigure nu doar continuitatea, ci și dezvoltarea pe o piață competițională.

Ioana Pop-Seiche, marketing specialist la Aura Oradea, declară pentru Dialog Textil că fabrica și-a actualizat parcul de utilaje, iar de anul trecut și-a construit o hală nouă. "Am investit în retehnologizare cu ajutorul unui proiect european pe care l-am accesat acum câțiva ani. Astfel, am reușit să achiziționăm câteva utilaje noi și, în plus, anul trecut ne-am construit o hală nouă, situată la marginea orașului, care oferă un acces facil pentru tiruri."

Fabrica urmează tendința urbanistică contemporană, în care centrul nu mai este potrivit pentru activități industriale, ci lasă loc vieții sociale, comerțului și petrecerii timpului liber. "Înainte funcționam în centru, într-o clădire veche care necesita renovare și în care dacă s-ar investi ar putea deveni o sursă de venit", adaugă ea.

Aura Oradea este producător de elastice, șnururi, șireturi de încălțăminte, corzi de alpinism și cordeline, produse de pasmanterie, dar și diverse articole tehnice precum tuburi și benzi din bumbac.

Afacerile sale s-au menținut pe un trend constant în acest an, iar prin participarea la târguri interne precum Next Season se țintește o creștere a vânzărilor și o îmbunătățire a poziției pe piață. Din păcate, România nu are o ofertă serioasă de târguri B2B, iar pentru un producător de pasmanterie nu este deloc interesant să vândă șireturi sau elastice direct către consumatorii finali.

"Vindem către producători de confecții textile și de încălțăminte, dar și distribuitori care livrează în diverse mercerii. În plus avem și exporturi către câțiva clienți constanți din Italia, Germania, Anglia", explică reprezentanta fabricii. Exporturile reprezintă în jur de 20% și se caută în special articolele decorative, franjuri, galoane, elastice și șireturi.

Din relația cu producătorii interni, se sesizează o ușoară scădere a comenzilor.

"Clienții noștri sunt firme care activează în zona de lohn, dar și altele care au branduri proprii. Uneori le este mai accesibil să cumpere de la noi decât să plătească transportul din Italia și să aștepte până când le vine marfa de acolo. Sunt companii cărora li se aduc toate accesoriile din afară, dar altora li se permite și chiar li se solicită, pentru calitatea superioară, să achiziționeze de la noi, chiar dacă prețul este mai mare", afirmă Ioana Pop-Seiche.

În prezent, distribuitorii reprezintă cea mai mare parte a clienților, urmați de producători și mercerii, care cumpără cantități mai mici. "Dacă vrei să dai un plus de valoare oricărui produs din casă, folosești accesoriile decorative. Șnururile se folosesc în special la industria mobilei sau la orice tipuri de produse care necesită decorare, dar merg foarte bine și pentru rochițe tradiționale, plase decorative, obiecte bisericești, dar și steaguri etc. Dar șnururile se pot folosi și ca obiecte decorative. De exemplu, avem un client care a produs un set de îmbrăcăminte de epocă, inspirată din perioada renascentistă, și a aplicat pe rochiile respective șnururile noastre." (I.P.-S.)

Termenele de livrare strânse – singurele provocări

Dacă alte fabrici se plâng de lipsa personalului calificat, Aura nu are astfel de probleme. Singurul aspect care ar putea fi îmbunătățit este sistemul de plasare a comenzilor. Termenele de livrare solicitate de clienți sunt foarte strânse uneori, mai bine spus multă lume se trezește pe ultima sută de metri.

"Noi ne străduim, și cred că reușim să facem față, dar ne-ar fi mai ușor dacă toate aceste comenzi s-ar face din timp. Vrem să ajutăm clienții și să venim în întâmpinarea lor, chiar dacă uneori este dificil să avem toate firele sau culorile necesare", punctează reprezentanta fabricii din Oradea.

Aura păstrează și câteva stocuri pentru anumite produse, în special din categoria basic, elasticele împletite, șireturile, câteva diametre și culori de șnururi care sunt cerute tot timpul.

Compania este societate pe acțiuni, iar acționarul majoritar este Corneliu Teleucă.