Eșarfele Minunat by Irina cuceresc inimile românilor

Minunatele eșarfe ale Irinei Dulgheru, de care am aflat de curând, au o poveste cu totul specială. Prin ele, creatoarea lor care trăiește la Lyon păstrează vie legătura cu rădăcinile sale și cu civilizația în care s-a format.

Departe de țară, Irina și-a clădit o viață care nu are legătură cu moda, dar pasiunea pentru motivele populare românești a împins-o să investească într-o afacere de suflet. Așa au apărut eșarfele sale Minunat by Irina, cu printuri inspirate din tradiția românească, fabricate 100% în Franța.

Ce te-a motivat să pornești un business cu producție de eșarfe?

Răspunsul la această întrebare se face în doi timpi: inițial am dorit să reproduc desene din folclor, apoi, absolut întâmplător, am ajuns să produc eșarfe . Într-o primă fază m-am concentrat pe arta populară, pe misterul său. Doream să înțeleg, dar și să umplu locul în care trăiesc cu elemente din arta populară (scoarțe, brâie). Apoi am printat manual, explorând metodele folosite în India, pentru ca în final să ajung la print digital și la un produs finit: eșarfa. La început mă gândeam să produc metraje pentru cei care lucrează croitorie acasă, dar discutând cu magazinul cu care intrasem deja în contact, My Romanian Store, a apărut nevoia de a oferi un produs finit. Și cum pe atunci fabricam de mână produsele, cel mai ușor de făcut au fost eșarfele. Întâmplarea face că eu trăiesc la Lyon, oraș cu mare tradiție în domeniul mătăsii și textilelor de lux, astfel că am găsit un fabricant pregătit să mă ajute să produc serii mici.

Care este conceptul brandului Minunat By Irina?

Minunat by Irina dorește să arate că este posibil să răspunzi pozitiv unui număr mare de provocări. În primul rând, un circuit scurt, cu design și producție în același oraș, al treilea ca mărime din Franța. Apoi, prin aceste eșarfe contribuim la stimularea micilor afaceri textile. Fabricantul eșarfelor activează în Lyon de 80 de ani, e o firmă transmisă din tată în fiu, dar domeniul textilelor suferă în Franța din cauza expatrierii uzinelor. Firmele mici și medii se mențin prin eforturi imense ale managerilor, iar eu, ca cetățean european, aveam datoria să contribui la păstrarea acestor valori industriale.

Minunat by Irina nu folosește codurile clasice ale designului de eșarfă, ci adaptează așezarea broderiilor din arta populară.

Nu în ultimul rând, plec de la premisa importanței de a nu copia, ci de a învăța și a crea: folclorul a fost și este manevrat în slujba designului, nu neapărat în mod corect. Câte nume mari din modă nu recuperează și folosesc, dar nu recunosc sursa? Minunat by Irina s-a inspirat și se va inspira din folclor, sursa de inspirație va fi mereu accesibilă celor ce doresc să o afle, iar designul pe care îl construiesc în raport cu piesele de patrimoniu care îmi plac este adaptat eșarfelor, redesenat de mâna mea și integrat cromatic în colecție.

Cred că este posibil să adăugăm valoare prin reflecție, prin asiduitate și să dezvoltăm ceva chiar pornind de la zero. Propunând un produs de lux ancorat în principii pe care marile firme ar fi drept să le aplice, Minunat by Irina dorește să educe publicul, pentru ca orice client de modă să își pună mai multe întrebări înainte să cumpere.

Care au fost punctele-cheie de până acum, dar provocările?

În fiecare an există un punct-cheie, când încep să aștern idei pentru următoarea colecție. Provocarea cea mai mare e timpul, am puțin timp la dispoziție, fabricantul la fel, avem nevoie să ne vedem, dar nu prea reușim.

Un alt punct-cheie este prezentarea noii colecții care, de fapt, este o petrecere mare, cu multă emoție și mulți prieteni.

Unde vinzi, ce canale folosești și care este publicul tău?

Vând în magazine multibrand, pe internet și către firme care oferă produsele angajaților și clienților lor. Publicul cu care intru în contact direct este compus din români din diaspora sau străini aflați în legătură cu România, oameni cultivați, preocupați de tradiție și artă.

Prin ce te diferențiezi de alte branduri similare?

O diferență constă în modul de a aborda sursa de inspirație. Minunat by Irina nu folosește codurile clasice ale designului de eșarfă, ci adaptează așezarea broderiilor din arta populară. Apoi, pot spune că am creat povești noi cu ajutorul simbolurilor vechi, învățând, citind, încercând să reproduc drumul parcurs de artistul popular.

Produsul Minunat by Irina este european, demersul de a susține o industrie locală mai există, dar rămâne rar, ceea ce este o diferența demnă de subliniat.

Cum procedezi, ai colecții anuale sau scoți pe piață produse noi permanent?

Există o colecție anuală mare, în care imprim cele mai multe designuri. Mă încăpățânez să printez pe trei materiale diferite, asta oferă o mare diversitate clienților. Apoi, în timpul anului, mă cam plictisesc și inventez colaborări. Anul 2019 pare că a strâns cele mai multe, ca un Făt-Frumos: am colaborat cu două ceramiste și cu o pictoriță din România, și am creat un design pentru un concept store din Sarajevo.

Care sunt modelele care s-au vândut cel mai bine?

Până acum, modelele de succes sunt destul de diferite, în sensul că un motiv colorat cu roșu-alb-negru are succes imens, dar la fel și unul cu petrol și corali. În același sens, o lână care reproduce o ie de Mehedinți are același succes ca o muselină printată cu pomul vieții după un desen de-al meu.

Cum nu urmăresc neapărat un trend de piață și nu alerg după culoarea anului decisă de Pantone, preferințele clienților sunt o surpriză.

Ți s-a întâmplat să-ți fie copiate modelele?

Nu, încă nu. Eșarfele Minunat by Irina se înscriu în curentul cultural fashion, nu știu dacă e obligatoriu un trend care stârnește mult interes.

Locuiești în Franța. Există o comunitate de români în orașul tău?

Da, eu locuiesc la Lyon, unde există o comunitate mare de români. Avem școală, restaurant, băcănie, biserică, eșarfe și nu numai! Lansarea colecției anuale este un prilej de a revedea prietenii români care m-au ajutat și mă ajută în continuare mult în această aventură. Ei sunt clienți, transportatori, fotomodele, critici și sfătuitori.

Ce planuri ai pentru brand? Gândești la scară mare sau faci planuri punctuale, din aproape în aproape?

Probabil că obiectivul principal ar fi să pot lansa serii ceva mai mari. Aș dori să pot aborda alte materiale și dimensiuni. Avansez din aproape în aproape, și ideea e să rămân la o viteză moderată, în spirit slow fashion.