Monarh - un nou showroom în București

Toamna a dat startul evenimentelor dedicate modei, iar deschiderea magazinului Monarh Concept Store a fost cap de listă. Amplasat pe bulevardul Iancu de Hunedoara, spațiul cuprinde, pe lângă creațiile Monarh Design, și colecțiile unor designeri invitați. Larisa Lupoiu, fashion designer și inițiatoarea Monarh Concept Store, are ambiția necesară să facă "din acest proiect unul de succes, pentru că piața necesită diversitate”.

Showroomul se adresează clientelor care, deși văd produsul online, vor să evite interacțiunea cu un curier, proba sau un eventual retur, fiind adeptele unei experiențe complexe de shopping prin care beneficiază de consiliere vestimentară. Dar până să ajungă aici, drumul Larisei Lupoiu a fost presărat cu provocări de tot felul. Brandul și l-a crescut în timp, încercând cu maturitate să facă fiecare pas la timp, fără grabă. Acum are și o unitate producătoare, și se laudă cu o echipă de încredere, pe care se poate baza.

Începutul

„Sunt antreprenor din 2005. Am fost implicată în afacerea părinților de la 12 ani pentru a aprecia ceea ce am și a învăța permanent", spune Larisa. "Cu ajutorul părinților am reușit să construiesc una dintre marile agenții de casting de modele și figurație, însă după mulți ani am renunțat și am intrat într-un proiect care mi-a dat viața peste cap. A fost o experiență în care am pierdut tot, dar din care am învățat multe. M-a pregătit pentru viitor, m-a învățat să depășesc orice moment greu cu capul sus, să fiu curajoasă chiar dacă sunt femeie, chiar dacă eram tânără și m-a ajutat să ajung unde sunt astăzi!" (L.L.) În 2012, Larisa a trecut printr-o mare cumpănă, a fost pe cale să-și piardă părinții. Atunci s-a retras la casa părintească și și-a alocat timpul necesar pentru a decide pașii pentru viitor. "Am decis să fac ce îmi place, așa că am revenit la pasiunea și visul meu din copilărie. Doar că de la vis la realitate este cale lungă. În acea perioadă am cunoscut un om minunat care m-a încurajat, a crezut în mine și îmi este alături necondiționat. Am demarat proiectul Monarh împreună cu prietena mea, chiar dacă niciuna nu avea posibilități financiare suficiente pentru un bussines. În acel moment am fost susținută financiar de părinți. Am investit o sumă modică, am făcut împreună un mood board pentru colecție, am cumpărat câteva metraje și am găsit un atelier unde să ne lucrăm colecția. Petreceam 12-14 ore în atelier și după 4-5 luni am scos primele piese care au fost de impact. Astfel, reușita aceasta mi-a dat curajul de a merge mai departe, chiar dacă prietena mea s-a retras din proiect în acest timp", povestește fondatoarea Monarh.

Ca în orice start-up, și acesta a necesitat o implicare 100%, dar după prima colecție ready to wear au apărut comenzile. Au urmat alți pași, încercări și lansarea unor modele diverse, inclusiv rochii de ocazie, dar și întâlniri fericite cu oameni care au ajutat-o să pună pe picioare businessul. În 2013 a deschis primul showroom și primul atelier, iar ulterior afacerea s-a dezvoltat și a început să ofere inclusiv servicii de styling și consultanță "pentru ca fiecare clientă să plece cu zâmbetul pe buze și să se întoarcă cu drag".

Încercările producției

În 2017, Larisa a riscat să treacă la un alt nivel. "Am deschis o linie de producție ca să ofer diversitate și să pot susține creșterea cererii, dar și ca să-i pot ajuta pe cei care au fost cândva ca mine și aveau nevoie de calitate, consultanță, încurajare etc.", explică ea. Așa că s-a mutat într-un spațiu de 600 de metri pătrați, iar în momentul de față are tot ce are nevoie: utilaje, departamente, dar și personalul necesar, "o echipă grozavă pe creație și pe producție, care se ridică la nivelul așteptărilor mele". Lucru pe care nu-l prea auzi pe această piață... Larisa recunoaște că mai are mult de crescut pentru a ajunge unde și-a propus, dar a învățat să facă totul "pas cu pas, la fel cum am crescut și brandul, și să acționez atunci când este momentul".

Aspectele dificile ale producției sunt mâna de lucru și eficientizarea muncii. Este din ce în ce mai greu să găsești croitorese care să știe să facă un produs cap-coadă. "În plus, termenele fixe de finalizare conferă un stres, însă în majoritatea cazurilor stresul este un factor motivant, care mobiliează toate persoanele implicate", adaugă ea.

Prezența la fashion weekuri – relevantă pentru branding

Larisa Lupoiu consideră că, într-o piață concurențială, este important ca un creator vestimentar să fie credibil, să transmită încredere cumpărătorilor și să livreze calitate. "Prezentările de modă sunt un prilej de a observa sinergia creativității designerului cu produsul finit și modul de expunere a produselor", punctează ea. Prezentările de modă fac parte din construcția brandingului, atât de importantă pentru cei din modă și care cuprinde un tot unitar, de la mesajul transmis la calitatea livrată, care trebuie să fie conform așteptărilor clientelor. "Aceste aspecte sunt relevante în construirea businessului și a modului în care Monarh se adresează clientelor sale. Mesajul brandului le oferă oamenilor un indicator cu privire la nivelul așteptărilor lor și reprezintă un angajament că brandul livrează ceea ce promite. Brandingul Monarh înglobează toate activitățile prin care se formează o imagine autentică, nu doar prezență în media, vizualuri și mesaje de marketing, dar și evenimente proprii și prezentări de modă. Noi credem că prin ceea ce facem ajutăm femeile. Fiecare femeie vrea să fie cea mai bună variantă a sa. Atunci când o haină purtată corespunde așteptărilor sale, ea este o femeie fericită" (Larisa Lupoiu).

Larisa Lupoiu a participat cu Monarh Design la multe prezentări de modă precum Fashion Philosophy, Kasta Morelli – Iași, Serbia Fashion Week, World Fashion Festival Awards Dubai. "Atunci când clienții observă investiție în brand, calitatea produselor primește un plus de validare, încrederea în brand crește și fidelizarea se produce în mod natural", adaugă ea.

Dezvoltarea brandului și prețuri

Monarh vine de la fluturele cu același nume, a cărui imagine și-a tatuat-o când avea doar 18 ani.

"Consider că mă reprezintă: deși sunt o femeie puternică și rațională, sunt sensibilă; dar asta o știu doar cei care mă cunosc", spune Larisa Lupoiu.

Brandul a câștigat notorietate în 2017-2018, când a început să fie solicitat de retaileri, stiliști, bloggeri, influenceri și vedete. Iar anul acesta lucrurile au mers și mai bine, cu propuneri de participare la fashion weekuri de renume.

"În fiecare an am urcat câte o treaptă, ne-am îmbunătățit produsele, am investit și mai mult în calitatea materialelor și a finisajelor, ne-am mărit gama de produse oferite, scoatem câte două colecții couture pe an și colecțiile ready to wear pe sezon.” (Larisa Lupoiu)

Monarh Design cuprinde două linii: ready to wear și made to measure. În prima categorie sunt haine casual, șic, la prețuri accesibile, care încep de la 170 de lei și pot urca până la 600-700 de lei.

Made to measure este linia de haine pentru evenimente, realizate personalizat, pentru fiecare clientă în parte, cu prețuri care pornesc de la 800 de lei și pot ajunge până la 8.000 de lei, în funcție de țesăturile și accesoriile selectate.

În cadrul Monarh Concept Store sunt disponibile spre vânzare produse de modă made to measure, accesorii și parfumuri de nișă. Brandurile partenere care expun în Monarh Concept Store sunt: IE Clothing, Paisi, Monarh Design, Cielle Couture, La Ami, Megami, Ama Pijama, Morph Parfumuri, Pălăria Dărârlat, Bubble of Beauty Jewelry.