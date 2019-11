Tessutica România: investiție belgiană la Ploiești

Producția de țesături din România merge mai departe grație unor producători cu tradiție din... Belgia. 110 războaie de țesut de ultimă generație numără investiția belgiană Beaulieu, grup lider pe piața de flooring. Fabrica se numește Tessutica, este amplasată la Ploiești, într-un parc industrial nou și este relevantă nu doar pentru taxele pe care le plătește la buget, ci și pentru că, într-un fel, salvează know-how-ul unei industrii primare aproape dispărute.

Tessutica România a expus la cel mai recent târg BIFE din București, semn că recunoaște potențialul pieței locale. Cristina Marin, sales manager la Tessutica, a explicat pentru Dialog Textil că firma este încă la început pe piața românească, pe care încearcă să-și facă loc. Cu toate acestea, sarcina nu este deloc ușoară din cauza competiției țesăturilor asiatice. În România criteriul de bază rămâne prețul, iar Tessutica se poziționează pe un segment de piață superior.

"Există potențial de dezvoltare pe piața românească, dar nu este ușor atâta vreme cât predomină prețul și se alege în funcție de acesta. Noi vindem calitate, așa că ne găsim locul mai degrabă în rândul clienților care lucrează pentru export. Cu toate astea, în doi-trei ani ne-am dezvoltat o paletă de clienți, în principal producători de mobilă valoroși. Însă noi avem o experiență mult mai vastă în Occident, iar de curând am reluat afacerile și în Africa de Sud, unde vindeam până acum 14 ani. Nu este foarte ușor, ne luptăm cu o competiție mare din partea țărilor asiatice. Turcia deja a devenit și ea scumpă, dar pentru noi nu este un impediment care să ne împiedice să nu ne găsim locul pe piață. Avem tehnică, design, muncim mult, iar produsele noastre se diferențiază prin calitate și unicitate. Ei domină prin volum, noi prin creație", explică Cristina Marin.

Ei domină prin volum, noi prin creație. Cristina Marin, sales manager la Tessutica

Belgienii au deschis acum cinci ani fabrica din Ploiești, totul a fost făcut de la zero. Tot în acea perioadă grupul Beaulieu a cumpărat unul dintre cei mai mari competitori ai săi, Ragole Fabrics, foarte cunoscut pe piață și cu o mare istorie în țesăturile decorative. Brandul Ragole a fost păstrat, iar acum paleta de produse s-a lărgit considerabil. "Avem produse complementare: Beaulieu reprezintă stilul modern și contemporan, puternic vizual, cu țesături plate, în timp ce Ragole vine cu partea tradițională clasică, însă adaptată esteticii zilelor noastre, cu un touch modern." (C.M.)

Marea Britanie – piața de bază

Principala piață a grupului belgian o reprezintă Marea Britanie, în proporție covârșitoare (90%).

"Sigur, vindem în toată Europa, dar și în Orientul Mijlociu și Africa de Sud. Avem peste 800 de colecții diferite, astfel că putem să ne adaptăm oferta fiecărei piețe", punctează reprezentanta Tessutica pentru Dialog Textil.

Cristina Marin are pe mână 12 piețe, inclusiv țări din Europa de Est și Orientul Mijlociu. "Dacă am patru săptămâni de călătorii, păstrez acasă patru valize diferite. În fiecare țară se cere altceva. Am ajuns să cunosc piața și știu cam ce tip de produse să iau în fiecare călătorie. De exemplu, textura pufoasă, voluminoasă, care seamănă cu catifeaua, se caută în special în Europa și SUA, dar în Africa de Sud și țările arabe este cald, deci sunt preferate țesăturile plate. Clima și factorii economici și culturali contează foarte mult." (C.M.)

Grupul este prezent și în Polonia, unul dintre cei mai mari producători de mobilă din lume, precum și în Rusia.

Investiții în produse cu proprietăți speciale

Fabrica are o capacitate de 110 războaie de țesut, utilaje de ultimă generație. "Totul este automatizat și funcționează pe bază de jet de aer. Dar asta nu înseamnă că avem o echipă mică. Suntem în jur de 160 de angajați, pentru că oricât de automatizat e sistemul, lucrăm cu fire, iar acestea se pot rupe. Mașina se oprește automat, dar este nevoie de un supraveghetor care să reia procesul", adaugă Cristina Marin.

La Ploiești există și laboratoare proprii, unde se fac teste de rezistență și se dezvoltă diverse soluții care să dea valoare adăugată țesăturilor. Pe piața englezească, de exemplu, se cer în special țesăturile ignifugate. Tessutica a dezvoltat și țesături easycare și outdoor, mai ușor de întreținut și de curățat. "Ne mândrim că avem un tratament care nu conține deloc chimicale, ceea ce reprezintă un mare avantaj, pentru că se curăță ușor, sunt prietenoase cu mediul și nu dăunează sănătății omului." (C.S.) Toate sunt certificate Oeko Tex.

Tessutica și-a angajat și o absolventă a Facultății de design textil din București, care nu doar propune modele și colecții noi, ci a învățat să facă și dezvoltare de produs. În permanență se propun colecții și fire noi, în funcție de tendințe, iar cele din fashion influențează mult decorațiunile pentru casă.

160

angajați

110

războaie de țesut

Cu sediul în Belgia, Beaulieu are peste 5.000 de angajați în 29 de fabrici, 18 birouri de vânzări și distribuție și o prezență în 17 țări. Anul trecut cifra de afaceri a atins 2 miliarde de euro. Dacă marea parte a afacerilor o reprezintă soluțiile de acoperire a podelelor, țesăturile și stofele au o pondere de 10% din total. În România, Tessutica a obținut anul trecut o cifră de afaceri de 74.972.020 lei și un profit de 1.033.718 lei

"Suntem pozitivi în ce privește piața și credem că avem locul nostru. Suntem o echipă care comunică bine. Am ajuns la concluzia că nu poți fără oameni, și odată ce i-ai specializat și ai investit în ei, este bine să-i păstrezi și să-i ții aproape de tine", încheie Cristina Marin.