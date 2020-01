Primark are 21 de furnizori în România

Retailerul irlandez Primark este în căutarea unor noi piețe de desfacere, iar România se numără printre acestea. Potrivit unor informații ale agenției imobiliare Cushman & Wakefield Echinox, este posibil ca value brandul Primark să intre în România în următorii doi, trei ani, după ce și-a făcut prezența în regiune mai întâi în Polonia și mai apoi în Slovacia. În schimb, România este deja pe harta furnizorilor de manufactură a Primark, cu 21 de companii: Alison Hayes Buzău, Bay Altun Fashion (Ploiești), Docara (Craiova), Etiss Confexim Ploiești, Eurosam New Fashion (Plopeni), Fedex Design (Măneciu), Marand Manufacturing (Pitești), Nelia Fine Style Alexandria, Romstil Filiași, Angar Prod (Cehu Silvaniei), Anuța Marian Daiana SNC (Priseaca), Danin ND Com (Focșani), Etam Conexione (Sinaia), Mariva Conf Trans (Caracal), Mono House Rom (Paisești), Offensive SRL (Satu Mare), Silvana SA (Cehu Silvaniei), Vagabond Clothing (Costești Argeș), Symplitex Manufacturing (Ploiești), Tricotton (Panciu) și Uniconfex (Slatina). Cei mai mulți furnizori ai Primark sunt din China (517 fabrici), urmată la mare distanță de India (148), Bangladesh (94) și Turcia (78). Surprinzător, Primark colaborează și cu companii din Vestul Europei precum Emil Kiessling din Germania, pe partea de produse cosmetice, cu Lemoine France (produse de igienă), Cotton Answear din Portugalia (textile și țesături), cu John Cotton Home Textile din Marea Britanie, o fabrică cu 367 de muncitori, și altele. Potrivit brandului, pentru a face parte din lista de furnizori, fiecare fabrică este auditată și verificată la standarde internaționale, care privesc inclusiv plata salariilor, practicile de angajara, sănătatea și siguranța angajaților. Odată aprobate, o echipă de peste 100 de experți ai Primark în comerț etic și sustenabilitatea mediului se deplasează în țările respective pentru a monitoriza conformarea furnizorilor la standarde. Aceștia auditează fiecare fabrică cel puțin o dată pe an. Retailerul are 75.000 de angajați și 373 de magazine în 12 țări și își argumentează prețurile mici printr-un model de business diferit: nu face publicitate și nu are campanii TV. Vinde doar produsele din magazine, fără online și rețele de livrare, iar umerașele și etichetele sunt foarte simple și ieftine, pentru a economisi din costuri.