Russia Fashion Week nu se lasă mai prejos

Dacă marile săptămâni ale modei s-au încheiat, nu înseamnă că lumea modei a epuizat toate surprizele. E mereu câte o fashion week pe undeva... Iar ultima asupra căreia ne oprim în 2019 este cea din Rusia, frumos încununată de parteneriatul cu Mercedes Benz, care cântărește greu și pentru prestigiul evenimentului, atrăgând o audiență premium și o calitate mai ridicată a celor prezenți.

Russia Fashion Week înseamnă în primul rând sprijinirea talentelor emergente din această țară, dar și din alte părți ale lumii. Pentru că la ediția care a avut loc în octombrie au participat zeci de branduri dornice de afirmare ca și la edițiile precedente, în cadrul Global Talents Initiative, de la After Work Studio din Elveția la Chain (Argentina), Litichevskaya (Germania), Alvaro Mars (Spania), Prankers (Coreea de Sud) și mulți alții, precum și școlile de fashion design BHSAD ai căror studenți au dat tot ce aveau mai bun.

Rusia și motivele sale tradiționale au constituit de-a lungul timpului surse importante de inspirație pentru colecțiile unor case de modă marcante precum Valentino, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren și mulți alții. Între noi fie vorba, și din portul românesc mulți s-au inspirat, dar au uitat să precizeze. Revenind însă la Russia Fashion Week, organizatorii au invitat un număr record de designeri din afară, iar prezentările s-au ținut, cum altfel, în maiestuoasa clădire Manege din Moscova, amplasată în apropierea Kremlinului. Dar colecțiile prezentate, dintre care am remarcat câteva mai jos, n-ar putea fi încadrate într-o estetică eminamente rusească, deoarece influențele globale sunt mult mai puternice azi decât oricând în trecut. De fapt, în afara unor povești sovietice, designerii ruși ar fi putut fi de oriunde altundeva...

BÁKHTIN

Tânărul designer este o constantă a Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Creațiile sale sunt întotdeauna făcute să provoace, să intrige și să încânte, iar de această dată creatorul a oferit un sortiment foarte variat de look-uri, cele mai multe dintre ele inspirate din copilăria sa din Rusia anilor ’90. Spectacolul a început cu mai multe costume curajoase, unele prezentând tăieturi menite să dezvăluie coapsele și abdomenul, altele din piele roșu puternic. Designerul s-a jucat cu tiparele și formele - rochiile inspirate de modele din filme vechi sau deconstruite pentru a atârna fusta de un fermoar. O pelerină de ploaie a prezentat modele apărute pe copertele „COOL Magazine”, o publicație de cultură a tinerilor ruși de la începutul anilor ’90. Altele arătau pagini din ziare chineze sau aveau un contrast îndrăzneț alb-negru pe buzunare și tăieturi asimetrice până la linia umerilor. Fustele în formă de șorț de piele au fost purtate de bărbați, în timp ce femeile au primit rochii de mireasă din mătase albă cu model. În general, o colecție voit minimizată, dar elegantă, în tonuri clasice de roșu, negru și alb.

MAD DAISY MOSCOW

Povestea din spatele brandului fondat de Margarita Fedoseeva începe în 2017, inițial ca brand de încălțăminte pură, inspirată de tendința „pantofilor desperecheați”. De-a lungul timpului însă, directorul creativ a decis să se concentreze pe o gamă mai largă de produse, adăugând îmbrăcăminte și accesorii pentru femei. Noua colecție a fost creată în parteneriat cu Galeria Tretyakov pentru a sprijini femeile cu alopecie. Spectacolul a început cu un mesaj emoționant al unei astfel de femei, o mișcare inteligentă pentru partea Margaritei, care a arătat clar mesajul colecției - acceptare, înțelegere și frumusețe. Look-urile în sine au fost un amestec elegant de teracota și albastru, galben și violet, argintiu și gri. S-au remarcat și pelerinele de ploaie în două tonuri și salopetele lejere pe auriu și albastru, cele mai multe dintre ele fiind accesorizate cu un colier simplu, cu un design abstract al unui câmp de margarete. Câteva piese de îmbrăcăminte au prezentat același motiv al câmpului de margarete sălbatice, care s-au combinat frumos cu tonul de bază al țesăturii. În timp ce modelele defilau - majoritatea purtând o combinație de pantaloni palazzo și cămăși sau rochii lungi, curgând lejer -, acestea și-au îndepărtat perucile pentru a dezvălui un cap complet ras, adesea pictat în galben și albastru, arătând cu curaj acceptarea stării lor. O colecție inspirată și importantă pentru o femeie neînfricată și modernă, fashion-conscious.

RED SEPTEMBER

Inspirat de designul industrial și de arhitectură, Red September a fost fondat de Olga Vasyukova, care lucrează în mai multe domenii: proiectare, ilustrare, producție și foto. Designerul a studiat moda la Polimoda și a expus la început în Florența. Olga se concentrează pe conceptul din spatele fiecărei colecții, alegând un amestec de estetică școlară veche și o temă din arta modernă. Brandul său a prezentat o colecție practică și fresh de haine de stradă, urbane - în mare parte jachete bomber, tricouri, pulovere și hanorace. Paleta a rămas în mod constant pală, unele creații s-au îndreptat spre griuri electrice și violet, în timp ce sacourile biker din piele au fost create dintr-un roz puternic. Modelele (purtând măști de animale) au purtat piese interesante, paltoane din plastic dilatat, umplut cu mărgele albe, corsete de patchwork din denim, impermeabile cu printuri marmorate, pantaloni de motocicletă cu căptușeală pe genunchi și trenciuri cu solzi de plastic transparent.

LEAF XIA

Chinezoaica Leaf Xia a absolvit Parsons New School For Design, iar în 2015 a avut o expoziție și un catwalk sponsorizate în cadrul London Fashion Week. Prima sa colecție a atras atenția presei, iar hainele sale au apărut în pictoriale din

Vogue și Glamour. Cu colecția din Rusia s-a străduit să creeze o lume de culori minunate, cu piese strălucitoare, purtând influențe tradiționale chinezești, în mare parte paltoane pufoase în roz și nuanța piersicii. Pe straturile groase de catifea și mătase lucioasă și strălucitoare s-au aplicat broderii sub forme de crap koi, flori exotice, domnișoare care cântă la instrumente muzicale și alte ornamente. Pălării drăguțe din lână (atât largi, cât și în varianta găleată) și accesorii ciudate au întregit look-urile. În ciuda tonului strălucitor al hainelor, toate ofereau senzația de confortabil și călduros, ființe asemănătoare cu pilotele. Un stil apropiat de Harajuku, dar mult mai blând și mai puțin tăios. Pentru a completa această colecție foarte amuzantă, designerul a gândit un sortiment de paltoane de lână în albastru profund, finisate cu aplicații sub formă de planete, animale și simboluri.

KRUZHOK

A început în 2015, ca fotoreporter, documentând evoluția culturii underground rusești. După care Stas Falkov de la Kruzhok și-a continuat transformarea înființând brandul la sfârșitul lui 2017. De atunci, hainele sale au continuat să ofere o fereastră în peisajul cultural al Rusiei contemporane, prin prezentarea unor subiecte la fel de diverse precum peisajele rusești, fostele stațiuni sovietice și terenurile de fotbal din liga inferioară. Influențate de fotografie ca mediu, colecțiile brandului păstrează estetica cinematografică originală a jurnalului lui Falkov. Această ultimă colecție a mers pe un sentiment umbros, un stil industrial, într-o paletă de culori de la verde murdar la griuri, cu vibrația amfibiană a lui Tarkovski. Cele mai multe modele au purtat salopete, pantaloni de lucru sau de protecție în roșu ruginiu, verde de baltă sau negru. Măști, cagule și forme ciudate aparent folosite pentru supraviețuire într-o apocalipsă SF - toate au fost accesorii pentru Falkov. Jambiere și pantaloni baggy în stil army, asimetrii, jachete scurte bomber în țesături camuflaj, salopete și tuburi de scufundare - toate pe un fond sonor industrial, brutal.

Finalul show-ului a fost făcut de un model împingând o doamnă în vârstă într-un coș de cumpărături (conectat la niște tuburi de cauciuc cyberpunk futuriste, pompând slime roz într-un rezervor).

ROMA UVAROV

Tânărul brand a reușit să câștige inimile mass-mediei rusești cu viziunea sa neobișnuită. Designerul nu se teme să regândească aproape toate aspectele modei masculine și feminine și să le prezinte publicului într-o manieră care să reflecte viziunea sa curajoasă. Principala sa metodă este deconstrucția, iar designerul este înclinat să capteze un sentiment ludic. De data aceasta s-a orientat spre cultura romilor, în special ceremoniile de nuntă ale romilor - cu tot aurul, opulența și cele mai bogate, cele mai vii culori. Altă influență a fost și bogata tradiție moldovenească, iar modelele au purtat cămăși cu volane, rochii kaftan, jachete negre largi acoperite cu flori sălbatice. Uvarov a folosit ca materie primă chiar mușamaua, iar punctul principal al colecției a fost utilizarea imprimeurilor roșii cu flori, folosite pentru rochii, cămăși de tip cowboy sau bluze pentru bărbați și femei. Toate acestea accentuate cu auriu - pe cizme, bijuterii, curele, oriunde se putea. Șalurile cu flori - un element obișnuit al culturii romani, aplicațiile florale -, chiar revolvere vechi au apărut în prezentare. Dar a fost relevat și misticismul și frumusețea romilor, cu pălării largi ca de sombrero și rochii drapate lungi, mai potrivite pentru o înmormântare decât pentru o nuntă.

PRODUCT OF IMITATION

Product of Imitation este un brand practic, dar conceptual, creat de designerul rus Anton Galetsky împreună cu Elena Vitebskaia, care se străduiesc să creeze o sinteză a tuturor tendințelor și o esență dezbrăcată a întregii industrii. De data aceasta, cei doi și-au propus să creeze o întoarcere în anii 1980, plecând de la jachetele bolero din piele albă, cu rochii asortate. Au urmat puternice influențe sovietice din anii '70 - salopete de mătase și pantaloni tip anii '80. Au fost vizibile și ținutele „Working Girl”, cu stropi tip Jackson Pollock pe toată suprafața hainelor. Paltoanele din lână albastru cobalt, precum și sacourile albe și negre amintind de hainele lui Karl Lagerfeld au fost coloana vertebrală a acestei colecții. A urmat o modă adolescentină a aceleiași perioade, cu jachete și rochii pastelate, apoi am ajuns în sfârșit în decada ’90 cu pulovere Spice Girls. O călătorie în timp și spațiu - începând de la modelele sovietice din anii ’70 până la bluze și fuste plisate albastre de inspirație americană. O împăcare a trecutului, a Războiului Rece, dar și a prezentului, sub tutela generoasă și creativă a modei.